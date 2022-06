Borse contrastate, Wall Street in lieve progresso

La borsa a Wall Street ha aperto in progresso (Dow Jones +0,54% e Nasdaq +0,39%) ma non è riuscita a dissipare le preoccupazioni degli investitori che in Europa si mantengono cauti.

C’è il timore che la contrazione dell’economia possa tradursi in recessione, soprattutto in Germania dove la contrazione delle forniture di gas da parte della Russia si fa più sentire.

E proprio a Francoforte il listino perde l’1 e 60%. Milano, Londra e Parigi cedono intorno allo 0,80%.

Il prezzo del gas è in rialzo a 135 euro al megawattora mentre quello del petrolio è in calo con il Wti a 106 dollari e il Brent a 111 dollari il barile. Sul mercato dei titoli di stato il rendimento del nostro decennale è al 3,41%. L’euro è scambiato a 1,05 dollari.