Borse europee ampliano i guadagni, sale prezzo gas

Le Borse europee accelerano in positivo nonostante gli scossoni sui mercati energetici. Milano è la migliore con +1,77%, guadagnano oltre un punto percentuale anche Parigi e Francoforte, più lenta Londra - unica tra i listini principali fuori dal raggio d'azione della Banca centrale europea. E proprio la strategia della Bce contro gli squilibri allenta la tensione sul fronte del debito sovrano. Scende lo spread tra btp e bund tedesco, a 200 punti base, e anche il rendimento sul decennale italiano, a 3,68% (a inizio settimana si era toccato il 4%). Più nervosi invece i mercati energetici dopo il nuovo taglio alle forniture di gas naturale dalla Russia. Il prezzo del gas all'importazione in Europa è balzato fino a 134 euro al barile, per poi riscendere e attestarsi a 125,5. Sostanzialmente stabile invece il prezzo del petrolio, con il Brent sulla soglia dei 120 dollari al barile.