Borse europee ancora in calo, sale lo spread

Mercati finanziari ancora molto nervosi in questa prima seduta della settimana. Dopo un avvio difficile stanno ampliando le perdite a metà seduta, con Milano in particolare che scende a -2,37%. Mentre continua a salire il rendimento sul btp decennale italiano, e quindi l'interesse che l'Italia deve pagare sul suo debito pubblico, che sfiora ormai il 4%. Con uno spread, un differenziale dal bund tedesco, a 241 punti base.

Queste tensioni sono frutto delle preoccupazioni degli operatori di mercato per le mosse delle banche centrali. Quella europea, che giovedì scorso ha annunciato lo stop agli acquisti d'emergenza di titoli di Stato dei Paesi membri e un rialzo dei tassi, quindi un aumento del costo del denaro, a luglio. E quella americana, che riunirà il suo comitato direttivo nei prossimi giorni e potrebbe a sua volta annunciare un aumento dei tassi, in risposta a un'inflazione che ad aprile ha toccato livelli mai visti negli ultimi 40 anni. E sullo sfondo, il timore sempre più concreto di una recessione, in Europa già quest'anno e nel 2023 anche negli Stati Uniti.