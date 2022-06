Borse europee ancora in rialzo a metà seduta

Milano la migliore a + 2,6 percento, seguita da Londra, Francoforte e Parigi, spinta dai titoli bancari. A favorire gli acquisti la riunione straordinaria della Bce, in corso in questi minuti, convocata per discutere delle vendite sul mercato obbligazionario. Non è chiaro se Francoforte deciderà di annunciare misure anti spread. Potrebbe esserci una conferenza stampa nel pomeriggio.

Lo spread italiano cala a 224 punti rispetto al massimo di 253 raggiunto ieri, con rendimento del decennale a 4,04 percento, comunque ai massimi dal 2014. Il gas resta a cavallo dei 100 euro megawattora.

Un portavoce dell'Unione Europea ha detto "non c'è alcuna indicazione al momento di rischi sulle forniture energetiche". Il riferimento era alle mosse di Gazprom che sta comunicando riduzioni di fornitura attraverso il Nord Stream e verso Eni.