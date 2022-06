Borse europee chiudono in rialzo, bene i bancari

Chiudono in rialzo le Borse europee, sostenute dalle rassicurazioni della presidente della Bce Lagarde sull'impegno per la lotta alle frammentazioni nel mercato finanziario dell'unione monetaria. Milano a +0,99%, sale di oltre 1 punto percentuale Francoforte mentre è più lenta Parigi, a +0,64% - operatori preoccupati dallo scenario di incertezza politica che si apre dopo il risultato delle legislative.

Tra i settori, in vista i titoli bancari: migliori del listino Ftse Mib Unicredit e Banco Bpm, con rialzi superiori al 4% - effetto anche qui delle rassicurazioni della banca centrale.

Maggiore tensione invece sul mercato del debito sovrano, con lo spread tra Btp e Bund tedesco che dopo essere sceso fino a 190 punti base in mattinata chiude a quota 202, con il rendimento del decennale italiano al 3,77%.

Mentre continua la corsa del prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che in corso di seduta è tornato a sfiorare i 130 euro al megawattora, salvo poi riscendere a 121,5 - comunque, quasi il 4% in più rispetto a ieri.