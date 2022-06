Borse europee chiudono in rosso. Powell sostiene Wall Street

Tornano ad ampliare le perdite in chiusura le Borse europee. Milano la peggiore a -1,36%, calo superiore all'1% anche per Francoforte, resistono meglio Parigi e Londra.

Gira invece in positivo dopo un avvio stentato Wall Street - Dow Jones a 0,40%, Nasdaq a 0,95%. Effetto delle parole del presidente della Federal Reserve Powell. Che davanti al Congresso ha precisato che la velocità nell'aumento dei tassi d'interesse sarà decisa in ogni singola riunione del comitato monetario, a seconda dei dati sulla situazione economica e sull'inflazione. E sottolineato: l'economia americana è forte, può sopportare tassi più alti, anche se non è escluso che finisca per un periodo in recessione.

Sul fronte delle materie prime, resta molto volatile, e su livelli elevati, il prezzo del gas naturale: al momento sale dell'1,3% a 127,2 euro al megawattora.