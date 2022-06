Borse europee in accelerazione dopo l'audizione di Lagarde

Dopo un avvio prudente stanno ora accelerando al rialzo i mercati europei - Milano a +1,01%, Francoforte a +0,61%, più lenta Parigi dopo un risultato elettorale che preannuncia una fase di instabilità politica.

In una giornata povera di stimoli per la chiusura della Borsa americana, sono le parole della presidente della Banca centrale europea Lagarde a sostenere i listini. E in particolare, la conferma di uno 'strumento anti-frammentazione', ovvero anti-spread, e la precisazione sull'aumento dei tassi d'interesse a settembre che sarà commisurato al livello di inflazione.

Effetto contrario invece sullo spread tra btp e bund tedesco, che dopo essere sceso in mattinata fino a 190 punti base ora risale a 199, con il rendimento sul decennale italiano al 3,72%. Mentre sul fronte materie prime continua la corsa del prezzo del gas, in aumento di oltre il 7% a 127 euro al megawattora. Mentre il portavoce del Cremlino Peskoff torna a dare la colpa alla mancanza di pezzi di ricambio provocata dalle sanzioni per i recenti cali nel volume delle forniture.