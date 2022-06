Borse europee in lieve rialzo

Continuano in lieve rialzo le Borse europee, sostenute anche da un buon avvio di Wall Street dopo la chiusura di ieri. Milano a +0,48%, in linea Francoforte mentre sale più nettamente Parigi, ieri penalizzata dal risultato elettorale. Mentre corrono i listini americani, in netto recupero dopo i forti cali della scorsa settimana portati dalla preoccupazione su un possibile passaggio degli Stati Uniti in recessione a inizio 2023. Dow Jones a +1,74%, rialzi superiori ai due punti percentuali per S&P 500 e Nasdaq.

Sul fronte dei titoli di Stato, spread stabile a 201 punti base, con il rendimento decennale in linea con il livello di ieri a 3,72%. Operatori in attesa di maggiori dettagli da parte della Bce sui sistemi anti frammentazione finanziaria, il cosiddetto ‘scudo anti-spread, annunciati nei giorni scorsi.

Prezzo del gas naturale molto volatile ma poco superiore ai livelli di ieri, a 126,5 euro al megawattora. In lieve risalita anche il petrolio, con il Brent che torna sopra i 110 dollari al barile.