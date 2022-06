Borse europee in positivo, stallo sui cambi

Avvio in lieve rialzo per le Borse europee. Milano a +0,24%, guadagnano tra i due e i tre punti percentuali anche gli altri listini principali.

Mentre è una giornata positiva ma a due velocità per i mercati asiatici. Corrono Tokyo e soprattutto Hong Kong, in rialzo di oltre due punti percentuali, crescita più contenuta per le Borse della Cina continentale e quella di Mumbai.

Oggi osservata speciale dopo la decisione di politica monetaria della Banca centrale indiana, che per la seconda volta i due mesi ha aumentato i tassi d'interesse di mezzo punto arrivando al 4,9%, per cercare di contrastare l'inflazione galoppante in un Paese forte importatore di energia.

Sul fronte dei cambi, stabile il rapporto euro dollaro in attesa della pronuncia di domani della Bce, che secondo alcuni potrebbe addirittura già aumentare i tassi, in anticipo sul calendario annunciato.