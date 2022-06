Borse europee positive, per il Btp Italia ordini per 1,7 miliardi

Giornata di moderati rialzi per le borse europee, dopo una settimana movimentata. Oggi le borse statunitensi rimarranno chiuse per festività. A Piazza Affari (+0,50% per il Ftse Mib) oggi vanno bene soprattutto i titoli bancari. Di poco positiva anche Parigi (+0,1%), dopo le elezioni che hanno portato alla perdita della maggioranza assoluta del partito del presidente Macron.

La scorsa settimana ha visto il rialzo dei tassi da parte della Fed dello 0,75% per contrastare l'inflazione e l'impegno della Bce ad accelerare nella creazione un nuovo scudo anti-spread. Questo ha portato lo spread Btp/Bund a scendere venerdì a quota 200 punti base, dopo aver toccato un picco di 250 nei primi giorni della settimana. Oggi è a quota 200, secondo i dati della piattaforma Mts di Borsa Italiana-Euronext. In tema di titoli di Stato, oggi è partita la sottoscrizione del Btp Italia. riservato fino a mercoledì ai sottoscrittori privati.

Nella mattina sono arrivati sinora quasi 44mila ordini per un valore superiore agli 1,7 miliardi di euro. Il Btp Italia ha durata di 8 anni, il rendimento minimo è dell'1,60%, a cui si aggiungerà il recupero dell'inflazione e un premio fedeltà, 0,4% per chi tiene i titoli sei anni, un altro 0,6% per chi li tiene otto anni. In evidenza il prezzo del gas, che nel corso della scorsa settimana è salito dagli 83 euro al megawattora a 117. Oggi nuovo balzo del 7%, a quota 124,9 euro (+6%). Stabile invece il petrolio Brent (113,3 dollari al barile), sceso invece del 6% venerdì. Il Bitcoin ha visto nella settimana un ulteriore calo del 33%, fino a scendere sotto i 19mila dollari. Sabato ha recuperato l'8%, oggi sale di un altro 1%, a quota 20.700 dollari.