Borse in forte calo, gas alle stelle

Mercati sotto pressione. Gazprom ha tagliato del 60% le forniture di gas alla Germania e il prezzo della materia prima è schizzata a poco meno di 140 euro al megawattora. Immediate le ripercussioni sui mercati, già deboli in apertura dopo l’annuncio ieri sera da parte della Federal Reserve del rialzo dei tassi negli Stati Uniti, +0,75%. Milano cede il 3%, Francoforte arretra del 2,85%. Parigi perde il 2,25% in linea con Londra.



Tensione anche sui titoli di stato, con il rendimento del nostro decennale salito al 4,05% e con lo spread btp/bund a 223 punti base. Euro stabile sul dollaro a 1,04. A Wall SDtreet si preannuncia un avvio debole: i futures sull’indice Dow Jones anticipano un calo di circa il 2%.