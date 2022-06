Borse in ordine sparso, Piazza Affari chiude in calo

Oggi le borse europee, ma anche quelle americane, non sono andati in una direzione unica. Piazza Affari è stata la più debole tra quelle principali del continente. -0,86% per l'indice Ftse Mib. Nel resto d'Europa Parigi -0,43%, mentre sono stati in rialzo gli indici di Londra (+0,69%) e Francoforte (+0,52%).

Poca convinzione anche a Wall Street, dopo il balzo di venerdì scorso: alle 18 ora italiana +0,08% per l'indice Dow Jones, -0,34% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

Mentre al G7 in corso in Germania si discute di un tetto al prezzo di petrolio e gas russi, il petrolio Brent è in salita dell'1,4%, a quota 114,7 dollari al barile. Stabile il gas scambiato ad Amsterdam, a quota 129,5 euro al megawattora.

A Piazza Affari, in evidenza sono due titoli in cui era azionista Leonardo Del Vecchio, scomparso questa mattina. Mediobanca, dove la Delfin di Del Vecchio ha il 19,4%, ha chiuso in calo del 2,16%. Il titolo Generali, dove la Delfin ha il 9%, è sceso del 3,03%.

Sul fronte opposto +43% per Saipem. Dato che coincide con l'aumento di capitale dal 2 miliardi di euro, iniziato oggi.