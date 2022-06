Borse in recupero, attesa per Wall Street

Si intensifica il progresso dei listini azionari europei mentre si attende l’apertura di Wall Street, prevista positiva secondo le indicazioni dei future. Sullo sfondo restano le questioni geopolitiche e le decisioni che si potranno prendere a livello continentale dopo le decisioni del Consiglio europeo dove si punta al tetto del prezzo del gas. Milano segna un progresso dello 0,70%, in linea con Francoforte. Londra e Parigi avanzano di un punto e mezzo percentuale. A Piazza Affari tornano in evidenza i titoli delle società legate alle attività internazionali. Ancora in forte calo Saipem, -7%. Gas e petrolio stabili, rendimento del nostro decennale al 3,40%. Euro contro dollaro a 1,05 e 55.