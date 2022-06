Borse in recupero, giù il petrolio

Mattinata di rimbalzi per le borse europee che confidano nell’apertura in progresso di Wall Street nel pomeriggio e nella definizione di un piano di aumento della produzione di petrolio da parte dell’Arabia Saudita per sopperire all’embargo delle forniture russe. Il greggio Brent è in calo a 113 dollari il barile. In flessione anche il gas naturale che scende a 85 euro al megawattora. In questo contesto Milano segna +0,42%, Londra è chiusa per festività, Francoforte guadagna lo 0,83% e Parigi l’1 e 04%. In forte rialzo il rendimento dei nostri btp decennali, ora al 3,26%: gli investitori temono che i recenti dati sull’inflazione, il cui rialzo è confermato oggi anche dall’Ocse, andranno a modificare la politica dei tassi della Bce. Infine i cambi, con l’euro che si cambia a quota 1,07 contro dollaro.