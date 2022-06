Borse in recupero, salgono petrolio e rendimenti dei titoli di stato

Una seduta positiva per le principali borse europee, che si sono riprese dopo il calo di ieri grazie al buon andamento di Wall Street (Dow Jones + 0,10% e Nasdaq + 1,03% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha chiuso a +0,59%, Francoforte ha guadagnato l’1 e 01% e Parigi l’1 e 27%. Londra è rimasta chiusa per la festività della regina. Il prezzo del petrolio Brent si è riportato sopra i 116 dollari il barile: gli investitori hanno giudicato insufficiente l’annuncio di Opec Plus di aumentare la fornitura di altri 648 mila barili al giorno, ma limitato nei soli mesi di luglio e agosto. In calo il gas, a 84 euro al megawattora. Euro stabile contro dollaro a 1,07. In rialzo il rendimento dei nostri decennali, salito al 3,31%.