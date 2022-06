Borse in rialzo ma nuovo balzo dello spread

C'è una pausa dopo una settimana negativa (-1,91% il bilancio per il Ftse Mib), contrassegnata dall'ulteriore accelerazione dell'inflazione e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato.

Tensioni che rimangono: oggi il rendimento del Btp decennale italiano è in salita al 3,48%, +9 punti base rispetto a venerdì, +243 rispetto a un anno fa.



Progressi ancora maggiori nella notte in Asia, soprattutto per gli indici di Hong Kong, +1,87%, e di Shenzen, +2,47%. A spingere i mercati è l'allentamento delle restrizioni anti-Covid che oggi interessa la città di Pechino.

Nella notte è anche arrivato l'atteso indice Pmi servizi sulla Cina, un indicatore che dà conto degli ordini e delle attese delle imprese. L'indice è risultato in miglioramento da 36 di aprile a 41 di maggio. Rimane però sotto quota 50, e quindi indica ancora una fase di discesa dell'economia.

Sul fronte energia il petrolio continua a salire, il Brent è a quota 120 dollari al barile (+0,2%), nonostante i Paesi dell'Opec si siano accordati nei giorni scorsi per aumentare la produzione. A pesare è l'aumento del listino prezzi si alcuni prodotti petroliferi annunciato dall'Arabia Saudita.

Il prezzo del gas invece è in una fase discendente, è a circa 82,5 euro al megawattora.

A Piazza Affari oggi maggiori rialzi per Recordati e StMicroelectronics (+1,6% per entrambi). Maggiori ribassi per Terna (-0,13%) e Leonardo (-0,29%).