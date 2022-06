Borse in rialzo. Parte bene anche Wall Street

Avvio in netto rialzo per Wall Street, nonostante il rosso di venerdì e dopo le pesanti perdite della scorsa settimana. Il Dow Jones sale dello 0,65% il Nasdaq avanza dell'1,56% . Il titolo di Twitter scivola sotto il 5% dopo che Elon Musk ha minacciato di far saltare l'accordo sull'acquisizione da 44 miliardi di dollari del social se Twitter non fornirà tutti i dati sullo spam e sugli account falsi.

In Europa la seduta prosegue all'insegna dell'ottimismo dopo le indiscrezioni secondo cui questo giovedì la banca centrale europea potrebbe lanciare un salvagente anti-spread agli stati più vulnerabili sotto il profilo del debito, come l'Italia. Milano sale dell'1,5%, Londra +1,26%, Parigi e Francoforte +1,3%. Il rendimento del Btp decennale italiano al giugno 2032, e in calo di 2 punti base. Lo spread con il bund tedesco e a quota 210 punti base. In calo il prezzo del petrolio a 113 dollari al barile.