Borse in rialzo, spread a 200

Borse positive dall'Europa agli Stati Uniti: la settimana sembra concludersi all'insegna dei guadagni. Milano è in rialzo dell'1,22% ed è maglia rosa del Vecchio Continente. Francoforte e Parigi guadagnano lo 0,60% e Londra lo 0,42%. Anche Wall Street ha aperto decisamente bene, nonostante qualche incertezza iniziale: il Dow Jones è in progresso dello 0,31% e il Nasdaq dello 0,93%. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è intorno ai 200 punti base (in mattinata era sceso anche sotto questa soglia) e il rendimento del nostro decennale si assesta al 3,7%. Il gas naturale - dopo l'ennesima fiammata di giornata, causata dai nuovi tagli all'Europa da parte di Gazprom - cala leggermente ma resta sempre molto caro: 126,5 euro per megawatt/ora.