Borse in ripresa: giù il petrolio, su lo spread

Calano le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in America a fronte di 128 mila nuovi posti di lavoro creati. Sull’onda di questi segnali i listini a New York sono visti in crescita di mezzo punto in apertura e le borse europee colgono l’occasione per accumulare acquisti. In questa cornice Milano avanza dello 0,51% mentre Francoforte cresce dello 0,83% e Parigi dell’1 e 27%. Londra è chiusa per festività. Alla riunione dell’Opec+ sembra prevalere la tendenza ad aumentare di 600 mila barili al giorno la produzione di greggio per sopperire alle mancanze legate alle sanzioni dell’Occidente verso la Russia. Rendimento dei nostri titoli di stato decennali al 3,24%. Euro contro dollaro a 1,07.