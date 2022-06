Borse in rosso: attesa per la Bce

I mercati di tutto il mondo attendono l'appuntamento chiave di oggi: il meeting della Banca Centrale Europea, dal quale potrebbero emergere novità sulla politica monetaria Ue contro l'inflazione. Gli investitori hanno già scontato un primo rialzo dei tassi a luglio, ma i timori della "stagflazione" appesantiscono le borse.

Le europee sono tutte in rosso. Milano e Francoforte perdono lo 0,7%, mentre Londra e Parigi sono in calo di circa mezzo punto.

All'indomani dell'accordo Ue sullo stop alle vendite di auto diesel e benzina dal 2035, Piazza Affari giù i titoli legati al settore. Ferrari cede il 2%, Cnh l'1,75%, Exor l'1%.

Il petrolio rialza la testa: il Brent a 124 dollari al barile tocca i massimi da 13 settimane. In forte crescita anche il gas naturale sul mercato di Amsterdam a 88,8 euro per megawatt/ora (+11,8%).

In Asia le borse cinesi sono negative, nonostante le esportazioni da record della Cina (+17%). Anche per Wall Street l'ultima è stata una seduta in rosso: si attende il dato dell'inflazione americana che sarà pubblicato domani.