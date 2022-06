Borse sotto pressione, rincara il gas

Mercati in forte flessione. Milano e le altre borse europee perdono coralmente intorno ai tre punti percentuali. Anche Wall Street ha aperto in flessione con gli indici Dow Jones e Nasdaq in calo del 2 e del 3%.

C’è paura per la crescita dell’inflazione e per le politiche monetarie delle banche centrali, avviate a una forte stretta monetaria. In aggiunta, incombe sui mercati il rincaro del gas cresciuto a 138 euro al megawattora dopo la decisione di Gazprom di ridurre le forniture a Germania e Austria. Eni ha comunicato stamane che in giornata la Russia ha consegnato il 65% del volume concordato.

Lo spread tra btp e bund è a 211 punti base con il rendimento del nostro decennale al 3,98%. Euro contro dollaro a 1,04 e 50.