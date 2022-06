Budapest 2022, ancora una medaglia per Paltrinieri: argento nei 5 km

Altra medaglia per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto, in scena a Budapest. L'azzurro, dopo aver vinto l'oro nei 1.500 stile libero in vasca e dopo il bronzo nella staffetta 4x1,5 km di ieri, ha conquistato l'argento nei 5 km in acque libere. Il 27enne di Carpi si è piazzato al secondo posto, alle spalle del tedesco Florian Wellbrock.

Terzo, e di bronzo, l'ucraino Mychailo Romanchuk. Quarta piazza per un altro azzurro in gara, ovvero Domenico Acerenza (Circolo Canottieri Napoli).

A fine gara, ai microfoni di Rai Sport, Paltrinieri si complimenta con Wellbrock: "Con lui faccio fatica a nuotare testa a testa. L'avevo capito ai due chilometri che non ce l'avrei fatta. La nostra lotta è di non fare passare uno davanti l'altro. Abbiamo spinto sin dall'inizio abbiamo sgranato il gruppo. E' la gara che piace a me. Con lui però nel finale non c'è storia, ma questo argento ha un valore enorme perchéc'erano tutti i più grandi a livello mondiale comprese l'eroe di casa Kristof Rasovsky".