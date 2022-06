Italia da record ai mondiali di nuoto: 17 medaglie, mai così tante

Una Italia da record. Una Italia senza precedenti. Con le medaglie di oggi, la delegazione azzurra ai mondiali di nuoto ha raggiunto quota 17 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Mai un risultato così alto.

Dunque nella storia del nuoto azzurro resteranno i mondiali di Budapest. E il destino ha voluto che questo nuovo primato cancelli quello precedente di 16 medaglie, fissato sempre a Budapest, ma 5 anni fa: mondiali 2017.

Va detto che il risultato di oggi è ancora più entusiasmante perché gli ori sono molti più di allora: 7 quest’anno, come dicevamo, contro i 4 di allora. In numero superiore anche gli argenti: 4 contro i 3 di 5 anni fa. Nel 2017 furono invece di più i bronzi: 9 contro i 6 di oggi.

Va detto che i mondiali di nuoto ancora non sono finiti. E ci sono ancora gare dove l’Italia può dire la sua. Quindi, il risultato di Budapest 2022 potrebbe essere ancora più rotondo.