"C'è Bono degli U2 a Bologna!", ma non era lui: ci cascano tutti

Bono Vox è a Bologna. La notizia rimbalza di social in social con tanto di foto allegata: il frontman degli U2 in posa in un bar insieme al barista. Non resiste neanche il sindaco Matteo Lepore che su Facebook scrive: “Uno si distrae un attimo e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa…”, aggiungendo #BarVenezia #Bologna e due cuoricini, uno rosso e uno blu per celebrare la tappa del cantante sotto le Due Torri.