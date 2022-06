Incidente mortale sul lavoro a Roma .Questa mattina intorno alle 9.15 un operaio è caduto, morendo sul colpo, da un ponteggio in via Boncompagni, non lontano da via Veneto.

A nulla è servito l'intervento degli operatori del118. Sul posto anche la polizia che sta effettuando le prime verifiche.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.