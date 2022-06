Cade la tettoia del palco per il concerto di Elisa, due persone ferite

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, due persone sono state ferite non gravemente dal crollo della tettoia del palco in allestimento per il concerto di Elisa, previsto domani al parco Ragazzi del '99.

A quanto si apprende, nel primo pomeriggio di oggi, la tettoia, già montata, si è piegata a 45 gradi abbattendosi sulla base del palco. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area transennandola, mentre i due feriti non gravi sono stati presi in cura dal personale del Servizio di urgenza ed emergenza medica. Sono ora attese della autogru per la rimozione del tetto.