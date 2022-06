Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio prosegue. Il tecnico toscano ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025. Secondo l'agenzia di stampa Ansa, l'intesa è stata raggiunta in questi giorni per un ingaggio di 3,5 milioni di euro. La firma è arrivata in serata a Formello.

Il rinnovo avviene con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, fissata nel 2023.