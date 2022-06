Chiellini al Los Angeles Fc, il video dell'annuncio

“The Next Chapter”. Scegli l'inglese Giorgio Chiellini per annunciare l'inizio della sua avventura americana. L'ex capitano della nazionale e della Juventus è ora un giocatore del Los Angeles Fc.

In contemporanea la società americana ha annunciato: "Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares".

Attualmente il Los Angeles è al comando della classifica della 'regular season', con 29 punti in 14 partite e Chiellini potrebbe esordire nella sua nuova squadra nella stracittadina contro il LA Galaxy del 'Chicharito' Hernandez del prossimo 8luglio.

Nella scorsa stagione il Los Angeles ha mancato per la prima volta l'ingresso nei play off mentre quest'anno punta dichiaratamente al titolo. Fra i suoi azionisti ci sono l'ex stella del basket Nba Earvin 'Magic' Johnson e l'attore Will Ferrell.

Secondo John Thorrington, co-presidente e direttore generale del Los Angeles FC, l'arrivo di Chiellini nel suo club e quello di Lorenzo Insigne a Toronto "dimostrano che la Mls sta diventando un campionato che attrae sempre di più ogni di tipo di calciatore, dalle superstar ai veterani e ai giovani talenti".