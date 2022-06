Europei, Sabatini: Italia tra le favorite. Durante: aspettative alte

"Io ci metto pure l’Italia nel novero delle Nazionali che possono arrivare fino in fondo alla manifestazione”. Si respira ottimismo a Coverciano, dove è in corso il raduno dell'Italia femminile in vista degli Europei di calcio in Inghilterra. Questa volta a parlare è Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina. Una che di gol se ne intende: è stata la capocannoniera dell’ultima Serie A femminile appena conclusa con 15 centri in 22 partite disputate.

“Sto bene, anche perché qui a Coverciano si sta bene per forza. Mi sto impegnando tantissimo perché voglio far parte del gruppo che andrà all’Europeo. Il girone che andremo ad affrontare sarà bello e difficile, e l’esordio con la Francia sarà contro una delle favorite per la vittoria finale nel torneo. Ma credo che anche le altre squadre abbiano paura di noi".

Anche per Francesca Durante, portiera dell'Inter, c'è grande attesa: “Le aspettative sono alte, come è giusto che sia. Stiamo lavorando tanto e bene in questi giorni”

Durante si è soffermata su come stia cambiando l’interpretazione del proprio ruolo: “Quello del portiere è un ruolo che si sta evolvendo. E quando sogno un mio gesto tecnico, non immagino una mia bella parata, ma un assist".