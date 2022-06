In Spagna arriva la parità: in Nazionale stessi compensi degli uomini

Anche le calciatrici della nazionale spagnola conquistano la parità salariale: i compensi delle giocatrici della nazionale femminile saranno equiparati a quelle dei colleghi uomini, come ha annunciato oggi la Federcalcio spagnola. Dopo gli Stati Uniti - e in misura minore Norvegia, Nuova Zelanda e Olanda - aumenta così il numero delle nazioni che nel calcio segue la via dell'equal pay, almeno a livello di nazionali.

Il patto siglato tra calciatrici e federazione iberica avrà una durata di 5 anni e comprenderà i prossimi due campionati europei, oltre ai mondiali del 2023 e del 2027. Nell'accordo, oltre all'uguaglianza dei bonus fra giocatrici e giocatori della nazionale, sono stati regolarizzati anche i diritti d'immagine, come riporta El Paìs.

"E' un giorno importante - ha affermato il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales - l'accordo è all'avanguardia nel calcio mondiale". Mentre la capitana della nazionale, Irene Paredes, che ha parlato di "giorno storico", ha ringraziato la Federazione "per essere riuscita a raggiungere un accordo così importante e per aver dimostrato con i fatti il loro interesse a continuare a sostenere la nostra nazionale maggiore".

Un obiettivo raggiunto con una trattativa iniziata l'anno scorso, per una battaglia che da tempo si combatte nel mondo sportivo. Lo scorso maggio le giocatrici della nazionale Usa hanno ottenuto la parità salariale e l'equa distribuzione dei premi Fifa: fino a quest'anno guadagnavano il 40% in meno rispetto ai colleghi, pur ottenendo molti più successi a livello internazionale. Prima degli Usa, anche Norvegia, Nuova Zelanda e Olanda avevano compiuto passi in avanti sulla parità dei compensi. Fuori dal campo da calcio, le tenniste hanno lottato per decenni per ottenere l'equiparazione dei premi nei tornei: arrivata già nel 1973 per gli Us Open, all'epoca della pioniera Billie Jean King, ci sono voluti 34 anni perché anche Wimbledon si adeguasse.