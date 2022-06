L'Italia in Germania, domani la nuova sfida della Nations League

L'Italia arriva imbattuta al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro la Germania dopo il pareggio di Bologna. L'appuntamento è per domani sera a Monchengladbach.

Gli azzurri guidano il girone con 5 punti. Alle loro spalle la sorpresa Ungheria con 4. I tedeschi per il momento sono fermi a 3, l'Inghilterra a 2.

Ma non bisogna dare nulla per scontato. La rivoluzione dei giovani attuata dal ct Roberto Mancini per ora sta funzionando: in campo si vede un altro passo. Ma non bisogna illudersi che il cammino resti facile come fino ad ora.

Intanto l'Italia è arrivata a Dusseldorf, dove gli azzurri resteranno in attesa della sfida di domani.

La partita sarà trasmessa alle 20.45 su Rai 1, e sarà visibile anche sul sito rainews.it.