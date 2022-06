La Fifa boccia il ricorso del Cile: Ecuador confermato ai mondiali

La disputa era tutto intorno alla vera nazionalità del difensore Byron Castillo. Il Cile aveva presentato ricorso alla Fifa sostenendo che il giocatore dell'Ecuador fosse in realtà di nazionalità colombiana. Chiedendo quindi di annullare la qualificazione della nazionale di Quito ai mondiali di calcio che si terranno a novembre in Qatar. E aveva presentato documenti per suffragare la propria tesi.

Ancora pochi giorni fa, era trapelata la notizia di 2 ulteriori prove contro l'Ecuador.

Ma oggi è arrivata la decisione della Fifa che chiude il caso: “Dopo aver analizzato la documentazione presentata da tutte le parti interessate, e considerando tutti gli elementi acquisiti, la Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di chiudere il procedimento contro la Federazione dell'Ecuador”.

Dunque, l'Ecuador partirà per il Qatar.

Ora resta da vedere se il Cile accetterà la decisione o deciderà di ricorrere alla Commissione di appello della Fifa.

Nelle scorse settimane, qualcuno aveva ipotizzato il possibile ripescaggio dell'Italia ai mondiali in caso di squalifica dell'Ecuador. In realtà l'ipotesi non è mai stata in campo, perché l'Italia ha concorso alla qualificazione nell'ambito del numero prefissato di squadre messe in palio per le nazionali europee. Pertanto, con l'eventuale esclusione dell'Ecuador non sarebbe stata ripescata una squadra europea ma una nazionale sudamericana.