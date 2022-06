La nazionale maschile della Germania in campo con le divise della squadra femminile

I giocatori della nazionale di calcio maschile tedesca giocheranno stasera la partita della Nations League contro l'Inghilterra indossando le maglie della squadra femminile per il prossimo Campionato Europeo, che si giocherà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra.

La Federazione tedesca ha spiegato che con questa campagna, gli uomini della nazionale vogliono contribuire a promuovere la squadra femminile del loro paese e l'evento sportivo in generale. Le giocatrici tedesche hanno fatto la stessa cosa l'anno scorso prima dell'Europeo maschile, quando sono scese in campo per giocare con la maglia della squadra maschile in una partita contro il Cile.

"È un piccolo saluto dalla nostra squadra maschile a tutti noi, che ci sosteniamo a vicenda e che si tratta di calcio", ha detto la portavoce della squadra femminile Annette Seitz.