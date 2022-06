Stasera nuovo test per l'Italia dei giovani contro l'Ungheria

Non è ancora 'nuova Italia' ma i lavori appena iniziati per avviare una nuova rinascita regalano una discreta dose di fiducia e ottimismo che non va dissipata. Ora però serviranno subito conferme. La prova di Bologna contro la Germania, nella prima uscita in Nations League della formazione azzurra 'sperimentale', spinge il ct Roberto Mancini a insistere per il cambiamento.

Per scelta o per necessità, legata anche agli assenti o all'involuzione di alcuni elementi, la Nazionale sta cambiando radicalmente pelle puntando su nuove soluzioni tattiche. Niente più possesso e tocchi ritmati, ma lanci e azioni in verticale in quantità, con tanto di accelerazioni e guizzi improvvisi. L'obiettivo è sfruttare la vitalità e la freschezza della meglio gioventù, arma convincente per non farsi imbrigliare troppo dalla tattica.

Oggi nuoto test: a Cesena contro l'Ungheria, che a sorpresa sabato scorso ha superato a Budapest l'Inghilterra reduce da una striscia di imbattibilità che durava da 22 partite. Sarà una verifica molto attendibile per capire quanto il nuovo corso azzurro abbia margini di progresso. Serve infatti un ulteriore passo avanti per vincere e restare in corsa per il primato del raggruppamento che vorrebbe dire qualificazione per le Final Four.

La formazione magiara, secondo ostacolo nel girone di Nations League, è squadra molto difensiva, che fa un gioco diverso da quello espresso da Argentina e Germania. Servirà dunque una squadra più aggressiva e propositiva, coraggiosa e intraprendente.

Nell'undici titolare il 'Mancio' potrebbe gettare nella mischia il baby Wilfried Gnonto, la nuova sensazione azzurra dopo l'assist a Pellegrini contro la Germania. "E' un ragazzo molto giovane, ha bisogno di crescere con tranquillità, senza mettergli troppa pressione addosso - ha evidenziato - Ha qualità importanti, è tecnico e molto veloce. Vede la porta ma deve lavorare con tranquillità".