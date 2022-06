Vigilia di Inghilterra-Italia, gli azzurri sperano nell'impresa

Dopo le prime due partite giocate in casa, l'Italia si prepara ad affrontare altrettante trasferte nel girone di Nations League. Domani sera, gli azzurri torneranno in Inghilterra a dieci giorni dalla sconfitta di Wembley con l'Argentina nella Finalissima Uefa-Conmebol.

Si troveranno di nuovo di fronte l'Inghilterra, a 11 mesi dalla finale che regalò agli azzurri il titolo di campioni d'Europa. Il teatro non sarà quello storico di Wembley: si gioca a Wolverhampton.

Un girone non facile per l'Italia in Nations League, ma i risultati delle prime due giornate lasciano ben sperare per il cammino degli azzurri. E anche i segnali positivi che sono arrivati dal campo, con le tante novità introdotte dal ct Roberto Mancini.

L'Italia è prima a 4 punti, dopo il pareggio con la Germania e la vittoria con l'Ungheria. A seguire proprio i magiari, che hanno 3 punti grazie alla vittoria imprevista con l'Inghilterra. A chiudere a 2 punti i tedeschi, che hanno pareggiato entrambe le partite, e gli inglesi con 1 solo punto all'attivo.

Dopo la sfida inglese, l'Italia si recherà in Germania per dove sfiderà i tedeschi a Monchengladbach martedì 14.