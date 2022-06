Silvio Baldini: entro 2 anni il Palermo in serie A

Il Presidente del Palermo Dario “Mirri è un tifoso, ha vissuto la festa da tifoso, si è buttato a mare e ha fatto il bagno insieme ai giocatori, ai tifosi e poi tutti insieme stamattina hanno fatto colazione”. E' il racconto di questa mattina dell'allenatore dei rosanero Silvio Baldini in conferenza stampa, all'indomani della promozione in serie B.

"È una bravissima persona, sono contento che possa cedere il Palermo in B e non in C e possa decidere cosa voglia fare in questa trattativa". Il riferimento è al possibile accordo con nei prossimi giorni potrebbe arrivare con la proprietà del Manchester City per la vendita della società.

"Lo metto per iscritto - è la previsione sul futuro di Baldini - che se non è il prossimo campionato, quello dopo ancora andremo in A. Poi dipende da chi acquista il Palermo, che programmi ha la nuova proprietà, ma se si continua con questa politica so già come finirà".

Ma qual è stata la chiave del rapporto con la squadra? “L'80% degli allenatori pensa solo al risultato e al prossimo ingaggio. Bisogna mettere l'umanità nel rapporto con i calciatori. I ragazzi hanno fatto il bagno a Mondello, poi siamo andati a fare colazione con i tifosi. Alcuni ragazzi che hanno giocato poco mi hanno detto cose bellissime, tipo: 'ho imparato piùin questi sei mesi che in tutta la mia carriera'. Cosa vuoi desiderare di più?!”.