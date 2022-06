Stasera la "finalissima" Italia-Argentina. Chiellini saluta la Nazionale

Una sfida tra sapore del passato e sguardo al futuro. Una sfida che per l'Italia chiuderà un ciclo, rappresentato simbolicamente dall'addio a Giorgio Chiellini. Per l'Argentina sarà un momento emozionante nel ricordo di Diego Armando Maradona. L'ultima volta che si giocò la “finalissima”, infatti, c'era lui e vinse. Oggi, invece, il “pibe de oro” non c'è più.

Insomma, una sfida dai molti colori quella che si giocherà questa sera a Wembley tra l'Italia, campione d'Europa in carica, e l'Argentina, detentrice della Copa America.

Gli azzurri proveranno a far rivivere le emozioni di Wembley un anno fa, quando salirono sul tetto continentale. Ma con l'amarezza di una vittoria che però arriva dopo la seconda uscita consecutiva da un mondiale di calcio.

“La partita chiuderà un ciclo - ha detto il ct dell'Italia Roberto Mancini -. Non significa che 15/20 giocatori ci lasceranno, ma da mercoledì aggiungeremo a questo gruppo diversi giovani per capire meglio il loro valore e se potremo contare su di loro in futuro. Nel frattempo però dovrò continuare a scegliere i giocatori in base ad un criterio logico. Poi ci vorrà coraggio perché quello nuovo sarà un gruppo giovane che dovrà essere supportato in diversi modi”.

"Se i club non fanno giocare i giovani, non posso farci nulla. Io penso a quello che dobbiamo fare noi. Stiamo cercando di lavorare per il futuro, di migliorarci. Cercheremo di conoscere meglio i giovani a nostra disposizione, ma vogliamo anche fare le cose per bene. Certamente non pregheremo nessuno se non vogliono venire. Perchéabbiamo già dimostrato di saper comunque vincere un Europeo, nonostante moltissime difficoltà".

Contro l'Argentina, però, Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali titolari, da Ciro Immobile a Federico Chiesa, da Domenico Berardi a Marco Verratti fino a Nicolò Zaniolo.

Questa sera sarà una serata speciale per Giorgio Chiellini, il capitano che chiude l'esperienza in azzurro. Prima del fischio d'inizio della 'Finalissima', il presidente della Figc, Gabriele Gravina, consegnerà al difensore un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale.

Il ct Argentino Lionel Scaloni arriva invece con un altro spirito: “Ovviamente ci teniamo alla partita contro l'Italia e vogliamo vincere questo trofeo, ma il nostro obiettivo, da qui a novembre, è continuare a crescere, e migliorare il nostro gioco, per presentarci al meglio al mondiale in Qatar”.