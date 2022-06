Caldo e afa in aumento nei prossimi giorni, colpa del rialzo dell'alta pressione

Prosegue il rialzo della pressione sull’Italia dove il tempo è tornato diffusamente soleggiato e le temperature sono tornate ad aumentare verso valori anche sopra le medie sulle regioni più occidentali. Rimangono gli ultimi riflessi della circolazione depressionaria, ormai centrata lontano sulla Turchia, costituiti da una ventilazione settentrionale ancora moderata al Centrosud che favorisce un rialzo termico più contenuto sul lato adriatico e meridionale della penisola.

L’alta pressione sembra poter rimanere protagonista anche nella prossima settimana con una sostanziale assenza di perturbazioni sull’Italia; le poche precipitazioni saranno legate all’instabilità pomeridiana sulle aree montuose alpine e appenniniche. La massa d’aria molto calda, che già ha invaso la Spagna e il Mediterraneo più occidentale dovrebbe, secondo le attuali proiezioni, raggiungere la Francia nei primi giorni della prossima settimana e avvicinarsi molto lentamente all’Italia; inizialmente quindi il caldo non mostrerà eccessi. Il nostro Paese potrebbe essere coinvolto maggiormente nella seconda parte della settimana, in particolare il Centronord, dove il caldo potrebbe diventare particolarmente intenso; una tendenza, questa, che mostra comunque ancora ampi margini di incertezza.

Le previsioni per lunedì 13 giugno indicano una giornata prevalentemente soleggiata in gran parte d’Italia. Da segnalare lo sviluppo di nubi durante il pomeriggio sulle Alpi e nei settori emiliano e calabrese dell’Appennino, con la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali sulle Alpi centro-orientali tra Lombardia orientale, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli. Temperature in lieve calo nelle Alpi orientali, stazionarie o in leggero aumento altrove; massime per lo più comprese fra 27 e 32 gradi, ma con locali picchi di 33-34 gradi in Val Padana, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Venti ancora fino a moderati di Maestrale sull’Adriatico centro-meridionale, in Puglia, sullo Ionio e nel Canale di Sicilia; altrove venti generalmente deboli. Mari: ancora localmente mossi i bacini meridionali; calmi o poco mossi tutti gli altri.

Le previsioni per martedì 14 giugno indicano un tempo prevalentemente soleggiato. In mattinata qualche annuvolamento sparso al Nord, più che altro nelle aree prealpine e a ridosso dell’Appennino ligure ed emiliano; da segnalare anche qualche nuvola innocua anche tra Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. Nel corso del pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali lungo l’Appennino e in forma più occasionale e isolata sulle Alpi. Temperature: massime in leggera flessione sull’alto Adriatico e sulla valle padana, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più compresi fra 27 e 32 gradi, ma con locali picchi di 33-34 gradi sulle regioni tirreniche e sulle Isole, fino a sfiorare i 35 in Sardegna. Venti: generalmente deboli e a regime di brezza, ultimi locali rinforzi da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Mari: in prevalenza calmi o poco mossi.

Mercoledì 15 giugno ampio e prevalente soleggiamento intervallato da temporanea instabilità pomeridiana a ridosso delle aree montuose centrosettentrionali.

Giovedì 16 giugno ancora persistenza di bel tempo seppur con lievi instabilità pomeridiane a ridosso delle aree alpine, specie nord-orientali, nonché su quelle appenniniche tra Lazio e Abruzzo, calabresi, e dell'entroterra siciliano.

Venerdì 17 giugno cielo sereno o caratterizzato da estese ma innocue velature, salvo deboli instabilità pomeridiane attese sui rilievi tra Lazio e Abruzzo e più occasionalmente su quelli dell'appennino meridionale.

Nella giornata di sabato 18 giugno ancora bel tempo, salvo lievissime instabilità che nel pomeriggio interesseranno la alpi occidentali, le aree dolomitiche e l'appennino calabrese.