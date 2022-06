Caldo record con 42 gradi al Sud e rischio nubifragi al Nord

Temperature elevate anche in questo primo week end di giugno. Ma mentre al Sud e al Centro farà molto caldo, al Nord pur in un contesto caldo il tempo peggiora già dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e localmente in pianura con violenti temporali. L’Italia è sotto gli effetti dell’aria molto calda che arriva dal Sahara con temperature destinate a salire ulteriormente con massime che negli ultimi due giorni hanno raggiunto i 39 gradi in Sicilia e i 37 °C nella periferia di Roma. Oggi molte località interne in Sardegna, Sicilia e Puglia potrebbero toccare punte di 42 °C. In Basilicata e Campania si arriverà a 39 gradi, ma farà molto caldo anche in Umbria, Lazio e Toscana con temperature massime intorno ai 37-38 °C; in Pianura Padana fino a 34-35 ma con maggiore umidità. Nel corso della giornata si andranno a sviluppare improvvisi e intensi focolai temporaleschi su Alpi e Prealpi, e tra il tardo pomeriggio e la sera nelle pianure di Lombardia e Veneto che potrebbero diventare forti e violenti con intense raffiche di vento e locali grandinate. Allerta gialla della Protezione civile in Lombardia, Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto.