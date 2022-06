Caldo record in Francia, a Bordeaux sono vietati gli eventi all'aperto

Non solo Italia, Gran Bretagna e Spagna: l'ondata di caldo anomala sta mettendo a dura prova anche i francesi.

Dopo i 43 gradi toccati pochi giorni fa nella regione spagnola della Andalusia, arriva da oltralpe il codice di allerta rosso in 14 dipartimenti sparsi in tutto il Paese, principalmente nel Sud-Ovest e nell'Ovest del Paese.

Il caldo, arrivato nel sud-ovest già da martedì scorso, si è intensificato con il passare dei giorni.

Secondo il quotidiano Le Monde sono stati posti in allerta rossa altri due dipartimenti, per un totale di 14: Vandea, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironda, Landes, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyérénées, Haute-Garonne, Tarn. Decine i dipartimenti, dalla regione di Parigi al confine tedesco, nonché dalla Bretagna alla regione di Lione, che sono stati posti in vigilanza arancione.

In Bordeaux è stato diramato il divieto di tenere eventi all'aperto: l'amministrazione della Gironda ha infatti proibito concerti e spettacoli all'aperto per tutta la durata dell'evento atmosferico, il cui picco è previsto per la giornata di oggi. Secondo quanto riportato dalla Bbc al bando ci sarebbero anche gli eventi al chiuso in luoghi privi di aria condizionata mentre le celebrazioni private, come i matrimoni, saranno comunque consentite.

Il ministero degli Interni ha raccomandato alla popolazione di fare molta attenzione e di non esporsi troppo. Alcune scuole hanno deciso di chiudere e l'aumento del consumo di energia elettrica con l'uso dei condizionatori viene assicurato con importazioni dall'estero a causa della ridotta attività delle centrali nucleari per la corrosione di alcuni reattori. Si teme anche un peggioramento della siccità accompagnato da un aumento degli incendi.