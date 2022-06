Francia, caldo record: arrivano i temporali e cala l'allarme rosso

Dopo l’allarme per l’ondata di caldo record di questi ultimi giorni, la Francia revoca l’allerta rossa.

Ieri diverse zone nell’ovest del Paese hanno registrato temperature anche superiori ai 40 gradi e ieri avevano fatto diramare alle autorità di Bordeaux il divieto di eventi all'aperto.

L’attenzione rimane comunque alta: i distretti che passano o rimangono in arancione sono in totale 50 visto che, come puntualizza Météo France nel bollettino quotidiano "un'ondata di caldo precoce e intensa è in corso su vasta parte dell'area orientale del Paese".

Previsto però anche un "forte peggioramento meteo per la serata di oggi dalla Nuova Aquitania all'Ile-de-France": arrivano così gli agognati temporali a rinfrescare l’aria di oltralpe.

Intanto ieri il Servizio di gestione delle emergenze della Commissione Ue, Copernicus, ha riferito che il rischio di incendi è "estremo" e "molto estremo" in Sardegna, Sicilia e altre parti dell'Italia peninsulare, in gran parte della Spagna, nonché nella valle francese del fiume Rho.

Livelli di attenzione alti anche per il nostro Paese che, a partire da domani, sarà interessato da una nuova ondata anticiclonica di origine sub-tropicale.