California, governatore firma legge per rafforzare il diritto all'aborto

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato una nuova legge che rafforza i diritti all'aborto nello Stato, dopo la decisione della Corte Suprema di rovesciare la sentenza Roe contro Wade.

Nel firmare il provvedimento, Newsom ha affermato di sentirsi "risoluto ed arrabbiato". Newsom ha aggiunto in conferenza stampa che "In questo Paese le donne sono trattate come cittadini di seconda classe, le donne sono trattate come meno. E' una cosa dannatamente malata", ha concluso.

La nuova legge californiana, approvata giovedì dal Parlamento statale, creerà uno scudo protettivo contro qualsiasi potenziale azione civile proveniente dall'esterno dello Stato, per chiunque pratichi, assista o riceva un aborto in California. E "proteggerà" non solo i residenti dellos tato ma anche tutti coloro che si recheranno in California alla ricerca di assistenza sanitaria.

Una sorta di terra franca, l'istituzione della quale segue a stretto giro la sentenza della corte suprema, di tenore opposto.

Anche il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha criticato la sentenza: "Questa decisione è unica: è un attacco alla privacy, alla libertà all'autodeterminazione ed all'uguaglianza". Secondo Bonta la California "resta un rifugio per coloro che hanno bisogno di abortire, e l'aborto rimane pienamente legale: in California ci rifiutiamo di riportare indietro le lancette dell'orologio della storia e di lasciare che le ideologie radicali esercitino il controllo sul vostro corpo", ha concluso.