Campionati del mondo di beach volley Menegatti e Gottardi ai quarti di finale

Grazie al successo per 2-0 (25-23, 21-15) su Scampoli/Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Mondiale in corso di svolgimento al Foro Italico.

Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera tra le migliori 8 della rassegna iridata dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari), per l’Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta se si considera anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt. Menegatti e Gottardi domani alle ore 20.00 sfideranno la coppia canadese per l’accesso alle semifinali dell’evento organizzato da Sport e Salute e Volleyball World.

Serata di sofferenza, invece, per le due coppie maschili: Nicolai e Cottafava hanno perso 1-2 in rimonta contro Renato e Vitor Felipe, Lupo e Ranghieri hanno alzato la bandiera bianca contro i fortissimi olandesi Brouwer e Meeuwsen cedendo per 2-0.