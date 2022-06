Canale di Sicilia, Motovedetta libica spara contro pescherecci italiani

Le due imbarcazioni italiane hanno prontamente contattato la fregata “Grecale” della nostra Marina Militare che è intervenuta precisando all’unità libica che le barche italiane non fossero in ZPP e invitandola a desistere dal continuare l'azione in corso. All’arrivo della fregata nell’area, la motovedetta si era già allontanata . Nave “Grecale” ha fatto salire sui pescherecci un team sanitario , con uomini della Brigata Marina San Marco per garantire la cornice di sicurezza e accertare le condizioni di salute dei pescatori italiani.

“Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato prontamente informato dei fatti e dell'evolversi della situazione”, precisa una nota della Marina Militare. Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, ha dichiarato “Come abbiamo ribadito alla Commissione Pesca del Parlamento europeo nella sua recente visita a Mazara del Vallo la vicenda dei rapporti con i Paesi rivieraschi va affrontata urgentemente ed in particolare la vicenda 'Libia'. Andare per mare per i nostri pescatori è già di per sé un rischio ma non può essere un costante pericolo anche per la vita". Secondo Quinci solo l’intervento della fregata Grecale ha evitato il peggio.

A maggio 2021, una motovedetta libica aveva aperto il fuoco contro il peschereccio “Aliseo” ferendo al braccio il comandante Giuseppe Giacalone. Nel settembre 2020, altri sei pescatori italiani di Mazara del Vallo vennero sequestrati assieme ai loro motopescherecci “Antartide” e “Medina” , sempre al largo delle coste libiche, picchiati e trattenuti fino a dicembre 2020.