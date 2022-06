Carlo e William renderanno omaggio alla Regina Elisabetta per il concerto del Giubileo

Carlo, Principe di Galles, e suo figlio William, Duca di Cambridge, renderanno omaggio alla Regina Elisabetta nel corso del grande ‘Platinum party at the palace’, concerto all'aperto che si terrà domani sera davanti a Buckingham Palace. Lo hanno annunciato gli uffici dei due Reali al Clarence House e Kensington Palace.

La scaletta dello show edrà impegnate star del pop e del rock di prima grandezza: tra gli altri Diana Ross, i Queen con Adam Lambert alla voce, Alicia Keys, Hans Zimmer, George Ezra e Sam Ryder, secondo classificato all'ultimo Eurovision Song Contest. Sir Elton John comparirà in un’esibizione registrata ad hoc. Unico artista italiano ad omaggiare la Regina, Andrea Bocelli.

Sarà un concerto straordinario: Tre palchi, collegati fra loro da passerelle, saranno eccezionalmente allestiti di fronte a Buckingham Palace e al Queen Victoria Memorial. Settanta colonne, a simboleggiare gli altrettanti anni di regno della regina, collegheranno i palchi in un’unica struttura e si illumineranno in progressione, mentre l’intera facciata di Buckingham Palace sarà ricoperta da una proiezione di video-mapping, trasformandosi per una notte nello schermo più grande del Regno Unito.



Circa 22.000 persone sono attese al grande evento che verrà trasmesso in diretta dalla Bbc. I due futuri Re prenderanno la parola separatamente per omaggiare la sovrana nel terzo giorno di festeggiamenti dei 70 anni del suo regno. Secondo i media britannici è impossibile che Elisabetta II - che in giornata non andrà all'Epsom Derby Day Ippico - presenzi allo show.

Anche i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport d’oltremanica si daranno appuntamento per rendere omaggio alla regina. Spazio quindi a Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds. L’evento riunirà ben 22mila persone: di queste, 10mila sono state scelte con un’estrazione pubblica e altre 7500 sono lavoratori, membri di forze armate, associazioni di volontariato ed enti di beneficenza.

Domani termineranno le celebrazioni, previsto il Big Jubilee Lunch

Le celebrazioni termineranno domani, domenica 5 giugno. Per la giornata è previsto il Big Jubilee Lunch, ossia il Grande pranzo del Giubileo. Per le strade del Paese i cittadini organizzeranno grandi tavolate per condividere il pranzo con i vicini.

Alle 14.30 invece è prevista la parata del Platinum Jubilee Pageant. La sfilata sarà un vero e proprio spettacolo al quale parteciperanno anche artisti di strada, performer, circensi, musicisti e teatranti. Percorrerà le strade londinesi anche la carrozza Gold State Coach, che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia di incoronazione. Nel corso della parata sarà messa in scena la storia del regno della regina Elisabetta. La Platinum Jubilee Pageant si concluderà davanti a Buckingham Palace con l‘esecuzione dell'inno nazionale alla presenza della sovrana.