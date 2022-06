Caso Shalabayeva, dopo nove anni tutti assolti gli imputati

Al termine della camera di consiglio della Corte di Appello del Tribunale di Perugia i due superpoliziotti Renato Cortese, ex capo della Squadra Mobile di Roma ed ex questore di Palermo che nella sua carriera ha catturato anche il boss della mafia Bernardo Provenzano, e Maurizio Improta, ex capo dell'ufficio immigrazione e ed ex vertice della Polfer, imputati a Perugia insieme ad altri quattro poliziotti, Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma e Stefano Leoni e al giudice di pace Stefania Lavore, sono stati dunque tutti assolti, ribaltando la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Perugia ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le presunte irregolarità legate al rimpatrio di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakistan nel 2013 insieme alla figlia Alua e poi entrambe tornate in Italia. Tra loro gli ex capi della Squadra mobile e dell'Ufficio immigrazione della questura di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta.

La vicenda giudiziaria

Il 14 ottobre del 2020 c’è stata la sentenza di primo grado che ha visto la condanna per Cortese, Improta e per i due poliziotti Stampacchia e Armeni a cinque anni di reclusione. Il giudice di pace, Stefania Lavarone, è stata condannata a due anni e sei mesi. Gli alti due poliziotti invece hanno avuto una pena di tre anni e sei mesi di reclusione, Leoni, mentre Tramma ha avuto quattro anni. Pene raddoppiate rispetto alle richieste sollecitate dal pubblico ministero. Un ''rapimento di Stato'' secondo quanto riportato dal terzo collegio presieduto da Giuseppe Narducci nelle motivazioni della sentenza.

Una ricostruzione contestata dalle difese degli imputati e con la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, chiesta e ottenuta nonostante il parere contrario della procura generale, con l'avvio del processo di secondo grado sono stati ascoltati in aula i magistrati romani che nel 2013 si occuparono a piazzale Clodio del caso. L'ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone nella sua testimonianza ha spiegato di non aver mai avuto nessuna pressione da Renato Cortese e che il passaporto mostrato da Alma Shalabayeva, moglie del kazako Muktar Ablyazov.

Dopo l'esame della documentazione, ha ricordato Pignatone il 4 aprile scorso nel corso della sua deposizione, ''ci siamo convinti più che mai che il documento era falso, e dopo nove anni mi chiedo ancora come sia possibile affermare il contrario con un passaporto che riporta un nome diverso, e che fosse nostro dovere concedere il nulla osta. A quel punto il pm Eugenio Albamonte ha dettato alla mia segretaria il nulla osta e io l'ho vistato e per noi la storia finisce lì. Resto convinto della falsità del documento e non ho mai capito - ha sottolineato l'ex procuratore capo della capitale - perché quel giorno gli avvocati non abbiano chiesto l'asilo politico''.

Per la procura generale, rappresentata dal procuratore generale Sergio Sottani e dal sostituto procuratore generale Claudio Cicchella, invece, vi erano ''molti elementi che potevano portare a capire che questa donna non era Alma Ayan ma era Alma Shalabayeva. Possibile che funzionari di esperienza, che hanno portato avanti operazioni importanti contro la criminalità, non si siano posti dei dubbi? Perché questi soggetti hanno tenuto questa condotta? - ha sostenuto la procura generale nella requisitoria del 14 aprile - Perché hanno finto di non vedere? Il perché non lo sappiamo ma abbiamo un dato che ci fa pensare. Questi funzionari hanno voluto compiacere quello che veniva chiesto dall'ambasciata kazaka e il ministero dell'Interno ha seguito questa vicenda fino all'espulsione, è sempre stato sul pezzo. Il perché lo abbiano fatto non lo sappiamo”.

Per Cortese, Improta, Stampacchia e Armeni la procura generale ha chiesto, per l'accusa di sequestro di persona, la condanna a quattro anni, per Tramma a due anni e otto mesi mentre ha sollecitato l'assoluzione per Leoni e per Lavore ''perché' il fatto non costituisce reato''. Per le accuse di falso ha sollecitato, invece, il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Di abusi di potere, palesi inganni, hanno parlato Rosa Conti e Diana Iraci Borgia, le due legali di parte civile di Alma Shalabayeva. ''Come si fa a dire che questa procedura di espulsione era addirittura doverosa? Riteniamo che non ci sia stato nulla di legittimo. Queste generalità false sono state usate dagli imputati per dare una parvenza di legittimità all'espulsione''.

''Non c'è stata alcuna pressione per espellere Alma Shalabayeva'' ha ribadito la difesa di Improta con l'avvocato Bruno Andò anche in sede di repliche. ''Una donna che aveva un documento falso, non una povera migrante venuta dall'Africa senza documenti in cerca di asilo: aveva un documento e quel documento era falso. Improta non è stato né il burattinaio della Procura né l'alfiere del dottor Cortese, ma il supervisore di una procedura che non poteva avere esito diverso", ha detto Andò. "E' stata Alma Shalabayeva a depistare la polizia giudiziaria, la Squadra Mobile, la Digos, l'ufficio immigrazione - ha sostenuto l'avvocato Stefano Tentori Montalto, difensore di Armeni - è lei l'unica responsabile della propria sciagura e di quella della figlia. Lei ha avuto più occasioni per poter svelare la sua identità e non l'ha fatto".