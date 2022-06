Catania, bimba uccisa: la madre interrogata dal Gip. Il legale: "Non è serena, vedremo se parla"

"Tutto quello che mi ha detto in videochiamata non posso dirlo. Non è in uno stato d'animo sereno. Vedremo se stamattina parlerà". Questa la dichiarazione resa ai giornalisti dell'avvocato Gabriele Celesti, legale di Martina Patti, prima di entrare nel carcere di Catania, dove è in programma l'interrogatorio di garanzia davanti al gip della sua assistita, la mamma di Mascalucia che ha assassinato la figlioletta Elena, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni".

La procura ha ipotizzato per la donna il reato di omicidio pluriaggravato e premeditato e occultamento di cadavere.

L'avvocato ha precisato che oggi non ci sarà invece l'autopsia, ma soltanto l'incarico ai periti. Riguardo ai commenti rilasciati dal papà di Elena, che ha accusato la ex compagna di “essere un mostro che ha premeditato l'uccisione della figlia” il legale di Martina Patti ha replicato: “Nessun commento, sono le dichiarazioni di un padre che meritano anche umana comprensione, ma non commenti. Non è questo il momento”.