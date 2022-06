Catasto: salta il valore patrimoniale, rispunta quello di mercato

"Indicare per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23marzo 1998, n. 138". Nel nuovo testo della delega fiscale, secondo l'intesa di maggioranza, scompare il riferimento al valore patrimoniale e a quello di mercato che, tuttavia, è previsto fra i criteri del decreto del 1998 per la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari.

Fra gli elementi - si legge ancora nel testo sulla delega fiscale - di cui tenere conto, "ove necessario", l'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento, la rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, l'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario, e si prevede nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati OMI. Le informazioni frutto della riforma del catasto, disponibili dal 2026, non possono essere usate "per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali", formula che sostituisce l'originaria "per finalità fiscali". All'articolo 6 vengono poi aggiunti due commi: una quota dell'eventuale maggiore gettito derivato dall'emersione di immobili fantasma è destinata alla riduzione dell'Imu, con priorità ai comuni dove si trovano gli immobili; inoltre verranno previsti procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.