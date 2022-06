Centrodestra in testa a Genova e Palermo, Damiano Tommasi avanti a sorpresa a Verona

Chiuse le urne alle 23 in punto, in attesa dello spoglio che partirà nel pomeriggio di domani, lunedì, l'attenzione per le Amministrative 2022 si è riversata sugli exit poll diffusi dal Consorzio Opinio per la Rai. Si è votato in quasi mille comuni italiani, ma gli exit poll sono stati diffusi solo per i Comuni di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Naturalmente non si tratta di dati reali, ma di proiezioni fatte sulla base di una simulazione di voto chiesta a un campione di elettori all'uscita dai seggi elettorali.

Arrivano i primi Exit poll delle elezioni comunali dopo la chiusura delle urne. Tra le principali città al voto, si nota la sorprendente forchetta con cui Damiano Tommasi si è posto in una situazione di vantaggio a Verona. Secondo i dati del consorzio Opinio Italia per la Rai, l'ex calciatore della Roma, nonché candidato di centrosinistra, si attesta tra il 37 e il 41% davanti al sindaco uscente di Forza Italia, Federico Sboarina, con il 27-31: "Era il nostro primo obiettivo, direi storico, ed è la prospettiva di un cambiamento che non riusciva a concretizzarsi. Da domani possiamo mettere insieme un futuro diverso", il commento a caldo di Tommasi.

Anche a Parma spunta un centrosinistra in testa grazie al candidato Michele Guerra tra il 40 e il 44%, seguito in seconda posizione da Pietro Vignali del centrodestra con una forchetta del 19-23%: "La città attende un risultato storico, noi speriamo che i dati vengano confermati ma teniamo alta la guardia", ha spiegato Guerra. Si va verso il ballottaggio dunque, così come a Catanzaro tra Valerio Donato (al 40-44%) di Forza Italia, Lega e Udc, e il candidato del Pd e M5S Nicola Fiorita (al 31-35%).

A L'Aquila, Pierluigi Biondi (centrodestra), si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%, mentre a Palermo il candidato del centrodestra, Roberto Lagalla, conquisterebbe tra il 43 e il 47% dei voti, più del centrosinistra rappresentato da Franco Miceli (tra il 27 e il 31%). Vicino al successo, in quel di Genova, anche il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, Iv e Azione, che sarebbe riconfermato con una percentuale tra il 51 e il 55% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, si attesterebbe tra il 36 e il 40%.