Chiara Ferragni: boom social e reazioni dopo l'annuncio di Amadeus su Sanremo

È l'ora di punta, è il telegiornale più importante, si parla della regina degli influencer con 27 milioni di follower, in studio c'è il popolarissimo Amadeus, e c'è l'ottima Giorgia Cardinaletti, molto seguita su Instagram, che esordisce al Tg1. Tutti gli elementi giusti per andare in tendenza. E decollare. L'annuncio del direttore artistico di Sanremo della presenza di Chiara Ferragni al Festival, la prima e l'ultima serata, fa subito notizia e in modo fragoroso. In un attimo c'è la previsione di quello che potrà succedere a febbraio 2023. I social e i giornali online rispondono in tempo reale.

L’imprenditrice digitale e influencer rinforza subito la dose con una foto insieme al presentatore su Instagram. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023 ❤️”. Decine di commenti e like di apprezzamento, tra i tanti quelli di Veronica Ferraro, estetista cinica , la sorella Valentina ("Evvai"), Giulia Salemi , Alessia Marcuzzi , la veterana di Sanremo Orietta Berti che con Fedez ha cantato, e l'amatissimo direttore d'orchestra Peppe Vessicchio . Naturalmente c'è anche un “cuore” di Amadeus, e un commento spiritoso di Fedez: "Complimenti Amore mio (intendo Amadeus)”.

Fedez, marito della Ferragni, che a Sanremo che si è anche esibito arrivando secondo (insieme a Francesca Michielin), ha lanciato un suo post di felicità: “Lo presenta mia moglie, congratulazioni amore mio”. Al fotofinish social pare abbia vinto lui.